Bakan Nebati duyurdu! Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planını yürürlüğe koyduklarını bildirdi.

Nebati, açıklamasında şunları söyledi:

"Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına alarak rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz.

Bu kararlı mücadelemizi işbirliğinin öneminin farkında olarak sürdürüyoruz. Eylem planımızın hazırlığı sürecinde vatandaşlarımız tarafından iletilen tüm öneriler dikkate alınmış, 291 kurum ve kuruluşumuzla istişareler yapılmış ve yaklaşık 900 öneri değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda yer alan "Sürdürülebilirliğin Yüzyılı, Kalkınmanın Yüzyılı ve İstikrarın Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planını yürürlüğe koymaktayız."

