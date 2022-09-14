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Bakan Nebati: 'Gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarını mercek altına aldık'

14.09.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile komite üyeleri katıldı. Bakanı Nebati yaptığı açıklamada, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldıklarını duyurdu.

Bakan Nebati: 'Gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarını mercek altına aldık'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına ilişkin flaş açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini paylaştı.

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Nebati, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanımız Sn. Mehmed Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Nebati sözlerine şöyle devam etti:

"Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık"

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla toplandı.

Toplantıda; Komite üyeleri, önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kat edilen ilerlemeler hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alınmıştır.

Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğinin altı çizilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla güçlü bir koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulanmıştır.

Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırılmıştır."

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Nureddin Nebati
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