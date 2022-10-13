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Bakan Nebati, Goldman Sachs’in yöneticileriyle görüştü

13.10.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'deki temasları kapsamında Goldman Sachs'ın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, Goldman Sachs’in yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'li banka Goldman Sachs'ın yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gerçekleştirilen görüşmenin önemine değinerek, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle bulunduğumuz Washington DC'de devam eden temaslarımız kapsamında, Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda, küresel makroekonomik gelişmeleri ele alarak Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ve güçlü yatırım potansiyelimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs Nureddin Nebati
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