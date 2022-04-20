Bakan Nebati ile IMF Başkanı'ndan dikkat çeken kare

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle görüştü. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların ‘bahar toplantıları’na katılmak için ABD'de bulunan Nebati, ABD Ticaret Odasının düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ülkenin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık” dedi.

"Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede, kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık” değerlendirmesinde bulunan Bakan Nebati, göç ve zorla yerinden edilme konusunda ise sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yinelediklerini kaydetti.

IMF BAŞKANI İLE POZU DİKKAT ÇEKTİ

Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi veren Nebati, "Görüşmede, kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık" dedi.

“G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı”na katıldık. Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık. pic.twitter.com/4vkFu2YdcA — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) April 20, 2022

Toplantıdan fotoğraflar paylaşan Bakan Nebati'nin, IMF Başkanı Kristalina Georgiev'le de poz vermesi dikkat çekti.



