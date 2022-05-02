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Bakan Nebati 'Kırmızı çizgimiz' diyerek açıkladı: Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor

02.05.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘kırmızı çizgimizdir’ diyerek temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyecekleri konusunda net bir uyarıda bulundu. Nebati yeni tedbirlerin devreye alınacağını duyurdu. Bakan ayrıca yastık altı altına olan ilginin arttığını ve bunun önümüzdeki dönemde toplanan altın miktarında da fark yaratacağına dikkat çekti.

Bakan Nebati 'Kırmızı çizgimiz' diyerek açıkladı: Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyondan gıda fiyatlarına, yastık altındaki altınlardan yeni alınacak kararlara kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonu kontrol altına alacaklarının altını çizen Bakan Nebati gıdada fiyat oyunu yapanlara göz açtırmamaya kararlı olduklarını bir kez daha yineledi. Ayrıca yastık altındaki altınlara ilişkin de değerlendirme yaptı.

Bakan Nebati, ekonomi gündemini SABAH'a değerlendirdi. “Küresel olumsuzluklarla birlikte ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak TÜFE enflasyonu hızlanmış ve Mart ayı itibarıyla yüzde 61,1’e ulaşmış durumda. Aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladık ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık” diyen Bakan Nebati şunları kaydetti:

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“Enflasyon beklentilerini de gün be gün iyileştirmeyi, enflasyon ataletini kırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz.”

İşte Nebati’nin konuşmalarından öne çıkanlar:

YENİ TEDBİRLER DEVREYE GİRECEK

Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptık. İşletmelerimizin de bu indirimleri fiyatlara yansıtmalarını bekliyoruz.

Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini düşürmek için de çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın refahını ve alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarma hedefimiz doğrultusunda ilerliyor. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız.

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HAKSIZ FİYAT ARTIŞINI MÜSAMAHA YOK

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz.

Gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi. Usulsüzlükler tespit edilenlere cezai işlemler uygulandı; vergi incelemesine sevk edildi.

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ENFLASYON KORUMALI TAHVİL

Bireysel yatırımcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırlıyoruz. İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik ilgili kurumlarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu alternatiflerden biri olan bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık. Söz konusu senedin ihracına ilişkin diğer operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ihracın zamanlamasına piyasa şartları ve Hazine borçlanma stratejilerimiz çerçevesinde karar vererek kamuoyuyla paylaşacağız.

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YASTIK ALTINDAN ÇIKAN ALTIN ARTACAK

1 Altın Toplama Sistemini başlattığımız 1 Mart 2022 tarihinden bu yana vatandaşlarımızın sisteme olan güven ve ilgisi artarak devam ediyor. Sistem, 81 ilde aktif şekilde uygulanıyor ve sisteme dâhil olan kuyumcu, rafineri ile bankaların sayısı da günden güne artmaya devam ediyor. Bu artış, önümüzdeki dönemde toplanan altın miktarında da belirgin bir artış olacağına işaret ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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