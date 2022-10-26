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Bakan Nebati sinyalini vermişti: Ve değişti… BES'ten çıkmayana avantajlı kredi imkanı getirildi!

26.10.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin daha önce açıklamış olduğu gibi yeni bir düzenlemeye gidildi. 2023 yıllık programında yer alan değişikliğe göre BES’ten ayrılmayanlara avantajlı kredi imkânı sunulacağı öğrenildi. Son verilere göre ise sistemde şu an 7,6 milyon kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Bakan Nebati sinyalini vermişti: Ve değişti… BES'ten çıkmayana avantajlı kredi imkanı getirildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca kişinin emeklilik dönemi için ek bir gelir sağlamak amacıyla katıldığı sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olan bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin yeni düzenlemeleri ve teşvikleri hayata geçireceğinin sinyalini vermişti. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 yıllık programında yeni bir detay ortaya çıktı.

BES’TEN ÇIKMAYANA AVANTAJLI KREDİ

Buna göre bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerine sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek.

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Katılımcıların ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak çalışma yapılacak. Katılımcılar, bankalar, emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.

SİSTEMDE 7,6 MİLYON KİŞİ VAR

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 20 Ekim 2022 verilerine göre BES’te toplam fon büyüklüğü 336,4 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 293 milyar 800 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 42 milyar 627 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 687 bin kişi oldu.

Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise katılımcı sayısının 6 milyon 653 bin, toplam fon büyüklüğünün 27,6 milyar lira olduğu belirtildi. Çalışan sayısının 6 milyon 653 bin olduğu OKS’de sertifika sayısı ise 9 milyon 334 bin olarak kayıtlara geçti.


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