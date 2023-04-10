FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Nebati sosyal medyadan o verileri paylaştı 'Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor'

Bakan Nebati sosyal medyadan o verileri paylaştı 'Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor'

10.04.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından şubat ayı iş gücü istatistiklerine dair bir paylaşım yaptı. Bakan Nebati "Depremlerin yaşandığı şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2'ye geriledi. Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor" dedi.

Bakan Nebati sosyal medyadan o verileri paylaştı 'Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor'

Bakan Nebati, Twitter hesabından bugün açıklanan şubat ayı işgücü istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli' ile rotalarını çizdiklerini, emin adımlarla yola devam ettiklerini belirterek, "Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz. Cari dengemiz, 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi. Mart 2023 itibarıyla ekonomimizin yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı. Çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyoruz. Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor" ifadelerini kullandı.

c992e12fa67441afc7a3a1e889132246

"GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0.7 PUAN AZALDI"

Pandeminin ardından 6,4 milyon insanın istihdama katıldığına işaret eden Nebati, "İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Depremlerin yaşandığı şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2'ye geriledi. Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor" dedi. (DHA)

ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat! Kart sahibi sorumlu tutuldu ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat! Kart sahibi sorumlu tutuldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçeriye 500, dışarı 1000 TL! Bu yılın ilk hasadı...İçeriye 500, dışarı 1000 TL! Bu yılın ilk hasadı...
Şoför koltuğunda bu kez o isim vardı! Şoför koltuğunda bu kez o isim vardı!
Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...
Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati işsizlik

En Çok Okunan Haberler

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

Motorine bu gece zam geliyor…

Motorine bu gece zam geliyor…

Milyonlarca SGK’lı için 35 bin lirayı aşan destek!

Milyonlarca SGK’lı için 35 bin lirayı aşan destek!

Yerel mimariye uygun ve çevre dostu konutlar yapıldı, 30 yıllık hayal gerçek oldu

Yerel mimariye uygun ve çevre dostu konutlar yapıldı, 30 yıllık hayal gerçek oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.