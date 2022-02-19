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Bakan Nebati toplantı sonrası duyurdu! 'Tam destek sözü aldık'

19.02.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Nebati toplantıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü aldıklarını açıkladı.

Bakan Nebati toplantı sonrası duyurdu! 'Tam destek sözü aldık'

Nebati, Twitter hesabından, gıda ve perakende sektörü temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantıda, "Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü aldıklarını paylaştı.

"GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Nebati diğer mesajında "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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