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Bakan Nebati yeni ekonomi paketini bugün açıklayacak! İşte yeni yol haritasının detayları

12.02.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün saat 14.00'te Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Nebati birçok destek tedbir ve teşvik paketi açıklayacak. Burada hem enflasyonla ilgili yeni mücadele programının detaylarını hem de altın paketinin duyurusunu yapacak.

Bakan Nebati yeni ekonomi paketini bugün açıklayacak! İşte yeni yol haritasının detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.

Bakan Nebati bugün gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak. Toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan programda, iş dünyasından üst düzey yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel bankaların genel müdürlerinin hazır bulunmaları bekleniyor.

5 BİN TONLUK ALTIN VAR

Bakan Nebati tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de yastık altında 5 bin tonluk altın bulunuyor. Bunun ekonomik karşılığı ise 250-350 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Cumartesi günü açıklanacak diğer önemli bir detay ise 60 milyar liralık kefalet limiti bulunan Kredi Garanti Fonu'nun paketi olacak.

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Bakan Nebati dün akşam katıldığı bir canlı yayında, “20 Aralık gününe kadar gelinceye kadar makroekonomik göstergelerde herhangi bir problem yoktu. Psikolojik bir kur artışıydı, 20 Aralık tarihe geçen bir gün oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomik manifesto diyebileceğimiz bir tedbirler paketi açıkladı ve etkisini hemen gösterdi. Kur aşağıya doğru gitti. O günden itibaren günde 10 milyar TL civarında giriş oldu. Ortalama TL girişi zaman içerisinde farklı bir noktaya geldi. Dün akşam itibarıyla 340 milyar TL civarında bir seviyeye ulaştı, bunun yüzde 49'u da döviz bozumu şeklinde. Çıkış optimal noktayı bulduğumuz. Optimal nokta ne zaman düze geldiğinde diğer enstrümanları da ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Hükümet tarafından Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında güçlenmesi için yeni adımların da ilerleyen günlerde atılması bekleniyor.

ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE PROGRAMI

Bu arada 2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı uygulanmıştı. O dönem uygulanan programda, firmaların yüzde 10 indirim uygulaması, yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgazda zam yapılmaması, işçi çıkarılmalarının önüne geçilmesi için firmalara destek verilmesi, bankaların kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapması ve fırsatçılık ile etkin mücadele gibi maddeler bulunuyordu. Programın açıklanmasının ardından ÇAYKUR, GÜBRETAŞ, Atatürk Orman Çiftliği ve Et ve Süt Kurumu ürünlerinde bir süreliğine yüzde 10 indirim uygulamıştı.

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