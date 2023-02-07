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Bakan Nureddin Nebati 'Her şey yolunda' demişti... Cüneyt Özdemir canlı yayında böyle tepki gösterdi: 'Ben değil Obama bile gülmüştür'

07.02.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki depreme ağlıyor! Kahramanmaraş merkezli depremin sonucunda ölü sayısı giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın aktardığı son rakamlara göre; Hatay'da 872, Kahramanmaraş'ta 530, Gaziantep'te 481, Adıyaman'da 720 kişi hayatını kaybetti. Bakan Nebati'nin söylediği sözlere Cüneyt Özdemir'den tepki geldi.

Bakan Nureddin Nebati 'Her şey yolunda' demişti... Cüneyt Özdemir canlı yayında böyle tepki gösterdi: 'Ben değil Obama bile gülmüştür'

Bakan Nebati, deprem sonrası Şanlıurfa'ya gitti. Orada basın mensuplarına açıklama yapan Nebati; 'Her şey kontrol altında. Burada sıkıntı sosyal medyadan yayılan yanlış haberler, Urfa'da her şey kontrol altında' dedi. Bu açıklamalara gazeteci Cüneyt Özdemir tepki gösterdi. İşte o diyalog...

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN TEPKİ GELDİ: 'GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ BÖYLE ÖRTEMEZSİNİZ'

'Büyük bir felaketin ortasındayız, gerçeklerin üstünü böyle örtemezsiniz! Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok ama insanlar çığlık çığlığa ağlarken 'Sosyal medya abartıyor her şey kontrol altında' demeniz kimseye inandırıcı gelmiyor. Söyleyecek çok şey var ama...

NEBATİ

'OBAMA BİLE TEBESSÜMLE GÜLMÜŞTÜR'

13 milyon kişi sokakta geçirmiş bu açıklamalara ben değil Obama bile tebessümle gülmüştür Asıl mesele enkazın altında ne olduğu! Enkazın başındaki insanların ne yediği ne içtiği. Bazı yetkililer kafayı sosyal medyaya takmışlar! Batsın bu sosyal medya...'

“AFAD’IN AÇIKLAMALARINI DİKKATE ALIN”

Bakan Nebati, arama kurtarma çalışmalarının hassas bir şekilde sürdüğünü, vatandaşlardan sosyal medyada yayılan yanlış haberler yerine AFAD'ın açıklamalarını dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

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Urfa'da her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyen bakan Nebati, "Burada sıkıntı sosyal medyadan yayılan yanlış haberler. Şu anda Urfa'da her şey kontrol altında" diye konuştu.


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