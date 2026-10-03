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Arjantin’den şaşırtan hamle! Vatandaşlık için 311 bin euro şartı

Döviz ihtiyacını karşılamak isteyen Arjantin, varlıklı yabancılara yatırım karşılığında vatandaşlık vermeye hazırlanıyor. Programda nakit başvuru için 311 bin euro, devlet tahvili için ise 711 bin euroluk yatırım şartı bulunuyor.

Arjantin’den şaşırtan hamle! Vatandaşlık için 311 bin euro şartı
Cansu Çamcı

Arjantin'den şaşırtan bir hamle geldi. Arjantin yönetimi, ağır borç yükü altındaki ülkeye yeni dolar girdisi sağlamak amacıyla zengin yabancılara nakit katkı veya devlet tahvili yatırımı karşılığında vatandaşlık sunmaya hazırlanıyor. "Altın pasaport" olarak adlandırılan program kapsamında yatırımcılara nakit katkı veya devlet tahvili yatırımı karşılığında Arjantin vatandaşlığı sunulacak.

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, programı Paris'te düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde duyurdu. Caputo, başvuruların yıl sonuna kadar açılmasının beklendiğini açıkladı.

İKİ FARKLI SEÇENEK

Euronews'in haberine göre programa başvuracak yatırımcılara iki farklı seçenek sunulacak.

İlk seçenekte yatırımcının Arjantin Hazinesi'ne 311 bin euro tutarında iadesiz nakit katkı yapması gerekiyor.

İkinci seçenekte ise yatırımcının 711 bin euro tutarında ve yedi yıl boyunca elde tutulması gereken yeni bir devlet tahviline yatırım yapması öngörülüyor.

DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN PROGRAMA KATILIM MALİYETİ...

Yetkililer, aile bireylerinin sayı artışına bağlı olarak gerekli tutarların da yükseleceğini belirtti. Örneğin, dört kişilik bir ailenin programa katılım maliyetinin 444.000 euro olması bekleniyor.

Gelecek yıl gerçekleşecek seçimlere hazırlanan Arjantin lideri Milei için döviz rezervi temin etmek kritik bir önem noktasında.

Arjantin’den şaşırtan hamle! Vatandaşlık için 311 bin euro şartı 1

Arjantin Hazinesi’nin 2027 yılına kadar vadesi gelen yaklaşık 22 milyar euroluk yabancı para cinsinden borç ödemesi bulunuyor. Uluslararası tahvil piyasalarına dönmeyi erteleyerek finansman seçeneklerini daraltan hükümet, alternatif gelir kaynaklarına yönelmiş durumda.

Hükümete danışmanlık yapan yatırım konsorsiyumları, ücretli vatandaşlık programının hedeflenen başvuru sayısına ulaşması halinde Arjantin’e 2,2 milyar euroya kadar kaynak sağlayabileceğini tahmin ediyor.

140'TAN FAZLA ÜLKEYE ERİŞİM SAĞLIYOR

Arjantin Ekonomi Bakanı Caputo, ülke pasaportunun Çin, Rusya, Schengen bölgesi ve Latin Amerika'nın büyük bölümü dahil 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunduğunu belirtti.

Bu özelliğin, seyahat kısıtlamalarıyla karşılaşan varlıklı yatırımcılar açısından programın önemli unsurlarından biri olması bekleniyor.

London School of Economics (LSE) Öğretim Üyesi Prof. Kristin Surak da Arjantin vatandaşlığının özellikle Güneydoğu Asya ve Arap dünyasındaki bazı yatırımcılar açısından seyahat ve ticaret imkanlarını artırabileceğini belirtti.

"ALTIN VİZE" İLE "ALTIN PASAPORT" ARASINDAKİ FARK

Yatırım karşılığında oturum veya vatandaşlık sağlayan programlar dünya genelinde farklı modellerle uygulanıyor.

"Altın vize" olarak adlandırılan modellerde yatırımcılara genellikle ülkede yaşama ve çalışma hakkı verilirken, "altın pasaport" programlarında doğrudan vatandaşlık ve pasaport hakkı sunuluyor.

Haberde aktarılan bilgilere göre yaklaşık 60 ülke yatırım karşılığı oturum programlarını uygularken, vatandaşlık sağlayan programlar yatırımcılara doğrudan vatandaşlık ve uluslararası seyahat imkanları sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin pasaport
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