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Bakan Ömer Bolat Gürcistan'a ziyarette bulunacak!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Gürcistan'da üst düzey temaslarda bulunacak, Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) menşe kurallarının revize edileceği kararı imzalayacak.

Bakan Ömer Bolat Gürcistan'a ziyarette bulunacak!

Ticaret Bakanı Ömer Bolar Bolat, yarın Gürcistan'a resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette, iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşma yolunda atılacak adımlar ele alınacak. Ticareti kolaylaştırmak adına lojistik ve gümrük işbirliğini güçlendirecek hususları tüm boyutlarıyla değerlendirmek üzere üst düzey temaslarda bulunulacak.

BAKAN BOLAT İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK!

Bu çerçevede Bakan Bolat, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından kabul edilecek. Bolat, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ve Maliye Bakanı Lasha Khutsishvili ile ikili görüşmeler yapacak.
Bolat'ın Gürcistan ziyareti kapsamında Türkiye-Gürcistan İş Forumu gerçekleştirilecek. Forum çerçevesinde, Gürcistan'da yerleşik iş insanlarıyla bir araya gelinecek. Bu toplantılarla, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler değerlendirilerek, iş dünyasının görüşleri alınacak ve potansiyel projeler masaya yatırılacak. Bu kapsamda, 5 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine hızla ulaşılması yolunda, Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın menşe kurallarının revize edileceği karar, Bolat ve Kvrivishvili tarafından imzalanacak. Bu revizyonla, Gürcistan ile Türkiye arasındaki STA'nın menşe kuralları, Pan-Avrupa-Akdeniz Bölgesel Konvansiyonu (PAAMK) ile uyumlu hale getirilecek. Böylece 2026 yılında yürürlüğe girecek yeni çapraz kümülasyon kuralları çerçevesinde ikili ticaretin ve bölgesel tedarik zincirlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi sağlanacak.

ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Gürcistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda 1 Kasım 2008'de yürürlüğe giren STA ile taraflar arasında tüm sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergiler kaldırılmıştı. STA'nın ilave tarım tavizleri ile hizmet ticaretini kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin imzalanan protokolün hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların da en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Anlaşmanın 2008'de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminde sürekli artış eğilimi yakalandığı görüldü. 2008'de 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2024 yılında 3,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye, uzun yıllardır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Geçen yıl Gürcistan'a ihracat 2,75 milyar dolar, Gürcistan'dan ithalat ise 616 milyon dolar oldu. Türkiye, Gürcistan'ın ithalatında ve toplam ticaret hacminde ilk sırada yer alırken, en fazla ihracat gerçekleştirdiği 6'ıncı ülke.
Gürcistan'da Türk yatırımları 238 milyon dolara ulaşırken, Türkiye'deki Gürcü yatırımları 53 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da ilave edildiğinde Gürcistan'daki Türk yatırımları 1,5 milyar doları buluyor. Gürcistan'da 2 bin 200'ün üzerinde Türk ortaklı firma faaliyet gösterirken, bu firmalar Gürcistan ekonomisine ve ikili ilişkilere katkı sağlıyor. Müteahhitlik alanında ise Türk firmaları, Gürcistan'da bugüne kadar yaklaşık 5,6 milyar dolarlık 304 proje üstlendi.
Bakan Bolat'ın Gürcistan ziyaretiyle, üst düzey resmi temasların vereceği güçlü mesajların yanı sıra imzalanacak kararla ticaretin altyapısının güçlenmesi amaçlanıyor. Yapılacak iş forumu ve toplantılarla, iki ülke iş dünyası temsilcileri arasındaki iletişiminin artması ve iki ülkenin ticaret alanında ortaya koyduğu vizyonun bölgesel nitelik kazanması hedefleniyor.

PAAMK SİSTEMİ NEDİR?

PAAMK sistemi, Türkiye, Avrupa Birliği (AB), EFTA ülkeleri (İsviçre, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç), Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Tunus, Ürdün ve Faroe Adaları'nın dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemi olarak kabul ediliyor.
Bu kapsamda Türkiye, serbest ticaret anlaşması ağını tamamladığı AB, EFTA ülkeleri, Fas, İsrail, Mısır, Tunus ve Ürdün ile tercihli ticarette çapraz menşe kümülasyonu uygulayabiliyor.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan ömer bolat
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