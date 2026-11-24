Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,3, daire sayısı yüzde 1,6 ve yüz ölçümü yüzde 2,2 arttı.

Yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümünün yüzde 80,7'si belediyeler, yüzde 19,3'ü de diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına, 39,3 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bu kapsamda iki ve daha fazla daireli binaların yüz ölçümü payı da yüzde 68,3 olarak hesaplandı. Bunu 5,1 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2025'in aynı dönemine göre yüzde 16,9, daire sayısı yüzde 21,1 ve yüz ölçümü yüzde 11 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümünün yüzde 78,5'i belediyeler, yüzde 21,5'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 25,8 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Söz konusu binaların yüz ölçümü payı yüzde 71,2 olarak hesaplandı. Bunu 3,4 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI RUHSATI VERİLERİ

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,1, daire sayısı yüzde 1,3 ve yüz ölçümü yüzde 1,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise aynı dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,8 azalırken daire sayısı yüzde 0,6 ve yüz ölçümü yüzde 3,2 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 16,8, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüz ölçümü yüzde 10,9 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 0,1, daire sayısı yüzde 5,6 ve yüz ölçümü yüzde 4 yükseldi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır