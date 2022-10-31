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Bakan Özer duyurdu: Kantin kiraları yüzde 25'e sabitlenecek

31.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Özer, okul kantinlerinde yaşanan fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek için adımlar atıldığını belirtti. Özer "2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer duyurdu: Kantin kiraları yüzde 25'e sabitlenecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kantinlerindeki kira artışını, 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldıklarını söyledi.

Kocaeli Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, illerde çok kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Kocaeli'de de bugün yapılacak değerlendirmelerin ardından müjdeler vereceklerini söyledi.

Son 2 haftadır, okulların bünyesinde bulunan kantinlerin kira ve ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şikayetler almaya başladıklarını aktaran Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Kapsamlı bir şekilde tüm Türkiye'deki kantinlerimizin kira artışlarını incelemeye başladık ve en son Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile kapsamlı bir şekilde değerlendirme yaptık. Bugün Maliye Bakanımızla da bir görüşme gerçekleştirdik. Ve öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, okula gelen velilerimizin, okulların içerisindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatla faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık."

"AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİ SAĞLIKLI ÜRÜNLERLE BULUŞMALARINI SAĞLAMAK"

Bugün gerekli yazışmaları da tamamlayarak okul kantinlerindeki kira artışını sabitleyeceklerini belirten Özer, amaçlarının gençlerin, çocukların çok sağlıklı ve makul bir fiyatla bu hizmetten faydalanabilmeleri olduğunu kaydetti.

TRT'de yer alan habere göre, bu kira indirimini sağladıktan sonra kantin ürünlerindeki indirimin de okul yöneticileri tarafından takip edileceğini kaydeden Özer, "Çünkü amacımız kantin işletmecilerini mağdur etmeden ama en önemlisi o hizmetten yararlanan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin makul ve sağlıklı ürünlerle buluşmalarını sağlamak" dedi.

Vali Seddar Yavuz, Bakan Özer'e ziyaretin anısında vazo hediye etti.

Daha sonra basına kapalı devam eden ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt da yer aldı.

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Mahmut Özer kantin

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