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Bakan Özhaseki'den dikkat çeken paylaşım! Vatandaşa ‘konfor’ yanıtı gündem oldu: ‘O işler öyle olmuyor arkadaşım’

10.01.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Deprem bölgesinde yaşananlar zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den gündem yaratan bir paylaşım geldi. Özhaseki kendisine 'konforlu' ortamda çalıştığını söyleyen bir vatandaşa verdiği yanıtın görüntülerini yayınladı. Paylaşılan videodaki diyalogları ise kısa süre sosyal medyada gündem yarattı.

Bakan Özhaseki'den dikkat çeken paylaşım! Vatandaşa ‘konfor’ yanıtı gündem oldu: ‘O işler öyle olmuyor arkadaşım’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşmaları için mesaisine devam ettiğini belirten açıklamalarına devam ediyor. Özhaseki, konforlu ortamda çalıştığını söyleyen bir vatandaşa "Ne cumartesi var ne pazarı var. Sabahı yok akşamı yok. Hak edersen gelir oturursun. Oraya gelene kadar anamız ağladı bizim." şeklinde bir yanıt verdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından söz konusu diyalogun yaşandığı anlara ilişkin görüntüleri de kendisi paylaştı. Görüntüleri "O işler öyle olmuyor arkadaşım" başlığıyla paylaşan Özhaseki, videoda katıldığı bir toplantıda bakanlıkta konforlu bir ortamda çalıştığını söyleyen bir vatandaşa yanıt verdi.

Özhaseki, "Ne cumartesi var ne pazarı var. Sabahı yok akşamı yok. Hak edersen gelir oturursun. Oraya gelene kadar anamız ağladı bizim. 30 sene belediye başkanlığı var. Hadi buyur. Ne zannediyorsun. Atışmak için söylemiyorum ama bilin diye söylüyorum. Ya arkadaşlar samimi söylüyorum depremzedelerin derdi bizim derdimiz. Emin ol şöyle kendi kendime ya bugün tatil yapayım dediğimde vallahi vicdanım rahatsız oluyor. Hangi devlet varsa dünya üzerinde bana söyleyin bir sene içerisinde bütün depremzedelerin neredeyse evini veriyoruz diyor. Var mı öyle bir devlet! Ufak tefek sorunlar olacak arkadaşlar bunların da altından hep beraber kalkacağız" ifadelerini kullandı.

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