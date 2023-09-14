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SONDAKİKA | Bakan Özhaseki yeni indirim kampanyasını duyurdu! TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar dikkat: Son tarih 19 Ekim

14.09.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı canlı yayında TOKİ aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yeni bir indirim kampanyasını duyurdu. Bakan Özhaseki, “TOKİ’den konut ve iş yeri alan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek" dedi.

SONDAKİKA | Bakan Özhaseki yeni indirim kampanyasını duyurdu! TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar dikkat: Son tarih 19 Ekim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayınında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenlediklerini duyurdu. Bakan Özhaseki’nin müjdesini verdiği yüzde 25 indirim kampanyasından, TOKİ’den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Alıcılar borç bakiyesinin peşin olarak kapatması durumunda yüzde 25 oranında indirim imkânından yararlanabilecek.

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KAMPANYANDA BAŞLANGIÇ TARİHİ 21 EYLÜL

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Konut ve işyeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. Yüzde 25 indirim kampanyası 21 Eylül’de başlayacak ve 19 Ekim’de sona erecek.

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KONUT KREDİSİ İMKANI

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Mehmet Özhaseki

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