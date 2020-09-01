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Bakan Pakdemirli: 3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli: 3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı

Pakdemirli, Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini vurgulayan Pakdemirli, "Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, TMO'ya ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.


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