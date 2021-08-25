Bakan Pakdemirli açıkladı: Bu hafta içerisinde yangından zarar gören vatandaşlara ödeme yapılacak

Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı;

Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.



10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 25, 2021



