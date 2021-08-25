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Bakan Pakdemirli açıkladı: Bu hafta içerisinde yangından zarar gören vatandaşlara ödeme yapılacak

25.08.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın felaketinin yaşandığı 10 ilimize bu hafta içerisinde ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Bu hafta içerisinde yangından zarar gören vatandaşlara ödeme yapılacak

Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bekir Pakdemirli
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