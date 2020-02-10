FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli açıkladı! Nohut ve mercimek üretimi rekor seviyelere çıktı

Bakan Pakdemirli açıkladı! Nohut ve mercimek üretimi rekor seviyelere çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, nohut ve yeşil mercimek üretiminin rekor seviyelere çıktığını belirterek, "Nitekim son iki yılda nohut ekim alanlarımız yüzde 32, yeşil mercimek ekim alanlarımız yüzde 72 oranında artmış" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli açıkladı! Nohut ve mercimek üretimi rekor seviyelere çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her yıl 10 Şubat'ta kutlanan Dünya Bakliyat Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye'nin baklagillerin gen merkezi olduğunu ve tarla bitkilerinin, ekim alanları içinde tahıllardan sonra ikinci sırada geldiğini kaydetti.

Baklagillerin, istihdama katkıları, ihracat potansiyelleri, ekim nöbetine kolayca girebilmeleri, nadas alanlarının azaltılmasında etkili ve besin değeri yönünden zengin olmaları sebebiyle üretim ve tüketimde önemli bir ürün grubu olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Üretim avantajımızın olduğu bu ürünlerde ihracatçı konuma gelebilmek için 2017'ye kadar ton başına 300 lira olan pirim desteklerini, 2018'den itibaren 500 lira olarak vermeye başladık. Ayrıca 25 yıl aradan sonra Toprak Mahsulleri Ofisinin görev alanına bakliyat ürünlerini dahil ederek alım garantisi vermeye başladık. Tüm bu politikalar sayesinde nohut ve yeşil mercimek üretimimiz rekor seviyelere çıkmıştır. Nitekim son iki yılda nohut ekim alanlarımız yüzde 32, yeşil mercimek ekim alanlarımız yüzde 72 oranında artmış, üretimimiz ise 2019 yılında 2017 yılına göre nohutta yüzde 34 artışla 630 bin tona, yeşil mercimekte yüzde 45 artışla 44 bin tona yükselmiştir."

Özellikle nohut üretiminde yaşanan artış sayesinde ülkenin bu üründe net ihracatçı konumuna geldiğini belirten Pakdemirli, nohut ihracatının, 2017'de 23 bin ton iken 2018'de 117 bin tona, geçen yıl ise 127 bin tona yükseldiğini bildirdi.

Pakdemirli, yemeklik baklagillerin dünyada 2 milyardan fazla insan için protein kaynağı olduğunu ifade ederek, insan beslenmesindeki bitkisel proteinlerin yüzde 22'sinin, karbonhidratların yüzde 7'sinin, hayvan beslenmesindeki proteinlerin yüzde 38'inin, karbonhidratların yüzde 5'inin bu ürünlerden sağlandığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
Bakan açıkladı! 173 milyon lira ödeme yapıldıBakan açıkladı! 173 milyon lira ödeme yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakliyat, uretimi,

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Siyah ay çekirdeğinde koronavirüs tedbiri

Siyah ay çekirdeğinde koronavirüs tedbiri

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
kim üretiyor onları ya hep yurt dışından geliyor meksika dan kimi kandırıyorlar fasulye nohut pirinç yonca bile yurt dışından bizde inandık üretimi artıysa fiyatları niye pahalı o zaman
nohut pahalı mı li ben kilosunu 3 tl den verdim tmo ya halen de üreticide 3.5 tl
Dün ŞOK marketten kirmizi mercimek aldim.yerli mali diye sonra mensei yerine baktim kanada yaziyordu
YALANA BAK MADEM REKOR ÜRETİM VAR FİYATI NEDEN HABİRE YÜKSELİYOR?*
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 12 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, bugün (12 Şubat) dolar kuru kaç TL?

Hareketlilik sürüyor... Dolar güne nasıl başladı?

Son dakika! Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi, vergi oranları değişti

Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyamız işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyamız işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun

TEB'den emeklilere maşını taşıyanlara 1000 TL'ye varan promosyon

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.