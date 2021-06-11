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Bakan Pakdemirli çiftçilere verilecek destek için tarih verdi!

11.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran'dan itibaren ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, Kilis Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

18 HAZİRAN'DA ÖDEMELER BAŞLAYACAK

Çiftçiler için beklenen müjdeyi ifade etmek istediğini belirten Pakdemirli, "Önümüzdeki haftadan itibaren bitkisel üretim desteklemesi ödemeleri de yapıyor olacağız. 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklemesini ödemeye başlıyoruz." dedi.

Pakdemirli, pamuk, ayçiçeği, koza, aspir, soya, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemelerini kapsayan söz konusu ödemelerin sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerini de içerdiğini kaydederek, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını da çiftçilerimize yılın ilk 6 ayında ödemiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2 MİLYAR 550 MİLYON KAÇ ÇİFTÇİMİZE YETECEK,SEÇİLMİŞ YÜZDE 5 E ANCAK YETER, KALAN YÜZDE 95 BU DESTEĞE ERİŞEMEYECEK, YAZIK, ONDAN SONRA YAPTIK MI YAPTIK.
1,5 yıldır kapalı dükkan , kira devam ediyor, su, elektrik devam ediyor, aldığı malların borcu devam ediyor ve tek seferlik 3000-5000 lira paraya sırf muhalif görünmemek uğruna teşekkür ediyor, isyan etmesi gerekirken, müstehak bizim insanımıza bunların hepsi.
çok destek veriyorlarmış gibi. bahsettikleri para çerez parası. kaç çiftçiye verilecek bu para . bireyselde çiftçi başı para değil.

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