Kriz kâhini Roubini’den çarpıcı Bitcoin yorumu! Yatırımcıları uyardı

CoinGeek'in Zürih'te düzenlediği konferansta dijital paraların geleceği hakkında konuşan ünlü ekonomist Roubini, Bitcoin'in bir para olarak tanımlanamayacağı yönündeki görüşlerini bir kez daha açıkladı. 2008'de ABD'de başlayan küresel krizi iki yıl önce tahmin eden ve "kriz kâhini" olarak anılan Roubini'nin yeni açıklaması kısa sürede gündem oldu.

"TEMEL BİR DEĞERE SAHİP DEĞİL"

Bitcoin'in insanlık tarihindeki en spekülatif, riskli, dolandırıcılık içeren ve manipüle edilen sözde varlık olduğunu önceki açıklamalarında dile getiren Roubini yeni açıklamasında yine benzer ifadeler kullandı.

Bitcoin'in herhangi bir "temel bir değere" sahip olmadığını, kullanımı bulunmadığını ve istikrarlı bir depolama değerine sahip olmadığını belirterek bir var varlık olarak değerlendirilemeyeceğini öne süren Roubini, Bitcoin'de "çok fazla manipülasyon" olduğunu da açıkladı.

"SUÇLULAR İÇİN BİLE İYİ DEĞİL"

Roubinin ardından konuşan Nassim Nicholas Taleb ise, Bitcoin'in sadece illegal aktiviteler için olduğu yönündeki görüşüne katılmadığını belirterek, kripto paraların hiç kimse için, şuçlular ve teröristler için bile iyi olmadığını savundu.