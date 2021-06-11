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Kriz kâhini Roubini’den çarpıcı Bitcoin yorumu! Yatırımcıları uyardı

11.06.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin hakkında olumsuz görüşlerini sürekli dile getiren ünlü ekonomist Nouriel Roubini, katıldığı konferansta bu görüşünü yenileyerek, Bitcoin'in her hangi bir şeyin fiyatlanmasında kullanılabilmek için çok oynak olduğunu savundu.

Kriz kâhini Roubini’den çarpıcı Bitcoin yorumu! Yatırımcıları uyardı

CoinGeek'in Zürih'te düzenlediği konferansta dijital paraların geleceği hakkında konuşan ünlü ekonomist Roubini, Bitcoin'in bir para olarak tanımlanamayacağı yönündeki görüşlerini bir kez daha açıkladı. 2008'de ABD'de başlayan küresel krizi iki yıl önce tahmin eden ve "kriz kâhini" olarak anılan Roubini'nin yeni açıklaması kısa sürede gündem oldu.

"TEMEL BİR DEĞERE SAHİP DEĞİL"

Bitcoin'in insanlık tarihindeki en spekülatif, riskli, dolandırıcılık içeren ve manipüle edilen sözde varlık olduğunu önceki açıklamalarında dile getiren Roubini yeni açıklamasında yine benzer ifadeler kullandı.

Bitcoin'in herhangi bir "temel bir değere" sahip olmadığını, kullanımı bulunmadığını ve istikrarlı bir depolama değerine sahip olmadığını belirterek bir var varlık olarak değerlendirilemeyeceğini öne süren Roubini, Bitcoin'de "çok fazla manipülasyon" olduğunu da açıkladı.

"SUÇLULAR İÇİN BİLE İYİ DEĞİL"

Roubinin ardından konuşan Nassim Nicholas Taleb ise, Bitcoin'in sadece illegal aktiviteler için olduğu yönündeki görüşüne katılmadığını belirterek, kripto paraların hiç kimse için, şuçlular ve teröristler için bile iyi olmadığını savundu.

Taleb, kripto paraların izlenebilir olduklarını ve tüm aktivitelerin blok zincirlerde kayıt altına alınıyor olması nedeniyle gerçekten "anonim" olmadıklarını da ifade etti.

Bitcoin'i ilk düşündüğünde bu fikri beğendiğini anlatan Taleb, ancak yaşanan oynaklığın bu fikrini değiştirdiğini vurguladı.

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PİYASALARDA SON DURUM

Son 24 saat içinde 35,847.59 ve 38,334.33 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.56 düşüşle 36.726.16 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.63 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 689 milyar dolara geriledi.

DHA'da yer alan habere göre, toplam 10,400 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.6'sını Bitcoin, yüzde 18.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 102 milyar dolar düzeyindeydi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
krpto parada genelde garibanlar kaybediyor para babaları kazanıyor. tam bir kumar. kazansan da , ağlayanın malı gülene fayda etmez. en iyisi bulaşmamak.
eğer kripto paraların bu kadar değer kazanacağını kendisi yatırım yapar idi.

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