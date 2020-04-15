Bakan Pakdemirli'den çiftçilere 'Üretime devam edin' mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Samsun Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce bütün paydaşların nabzını tutmak için 70 ilde 200'ün üzerinde toplantı yaptığını ve üreticilerin sorunlarını hem masada hem de sahada çözmeye gayret ettiğini belirten Pakdemirli, salgının ardından video konferans yoluyla yapılan bu toplantılarla sektörün talep ve isteklerini yerinde değerlendirmeyi, gerekli politikaları oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bir karış yeri boş bırakmasınlar" mesajı

Pakdemirli, bu toplantıları daha önce Antalya ve Konya için de yaptıklarını anımsatarak şöyle konuştu:

"Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu toplantımız vardı. Orada da üreticimizle ve yetiştiricilerimizle video konferans yoluyla bir araya geldiğimiz toplantılardan ve sırada Samsun'un olduğundan kendilerine bahsettim. O da tabii hemen sizlere bir mesaj gönderdi, dedi ki 'Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler, biçsinler. Biz çiftçimizin, üreticimizin yanındayız, arkasındayız'."