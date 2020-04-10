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Bakan Pakdemirli'den hayvancılık yapanlara destek açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 14:07 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli'den hayvancılık yapanlara destek açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek,

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