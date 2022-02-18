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Bakan Pakdemirli'den marketelere KDV'ye ek yüzde 7 indirim çağrısı

18.02.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zincir marketlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı KDV indirimine ek olarak Zincir marketlere indirim çağrısı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, zincir marketler yüzde 7’lik KDV indiriminin ardından kampanyaya 7 indirimle daha katkı sağlamaları yönünde çağrı yaptı.

Bakan Pakdemirli'den marketelere KDV'ye ek yüzde 7 indirim çağrısı

Denizli’de tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, vatandaşlar ve çiftçiyi mağdur etmemek için koruma maksatlı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu konuda piyasaya müdahalelerin sürdüğüne işaret eden “Hububatın aynı zamanda yeni dönemde farklı farklı ürünlerin alıcısı ve satıcısı olarak iki eksenli bir regülasyon yapıyoruz. Birincisi besicimizi koruma maksatlı bir yem regülasyonu yapıyoruz. Diğeri de vatandaşımızı koruma maksatlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önleme maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı buğday temini ve fırınlara ucuz fiyatlı un temini projemiz yürüyor. Çalışmalarımızın ciddi faydasını gördük ve bu sayede ekmek fiyatlarındaki hızlı artış önlendi” dedi.

Zincir marketlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı KDV indirimine ek olarak kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Kamuoyunun gündeminde fiyat artışı var. Bununla alakalı Cumhurbaşkanımızın, geçen hafta sonu KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi yönünde bir talimatı oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi, hatta organize zincirler açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirim yapılması. Kamuoyunda ve vatandaşta zincir marketlerin bu kampanyaya katılmaları konusunda beklenti oluştu. Böylelikle artan fiyatlarla alakalı vatandaşı rahatlatacak bir şekilde çözümleri buluyor olmamız lazım. Bakanlığımızın ana görevlerinden birisi üreticiyi korumak iken, diğeri de tüketiciyi kollamaktır."

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Bekir Pakdemirli
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