Bakan Pakdemirli'den tarım işçileri için aşı çağrısı!

İlk programlarının buğday hasadı olduğunu belirten Pakdemirli, tarlasına geldikleri çiftçi Hasan Çelik'in dekar başına 650 kilogram verim aldığını ve hem fiyatlardan hem de üründen son derece memnun olduğunu kaydetti. Dekar başına 650 kilogram verimin Amik Ovası'na özel bir durum olduğunu ve bunun memnuniyet verdiğini ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatırladığınız üzere gübre desteklerini 4 liradan 8 liraya, bu yıl başında da 8 liradan 16 liraya, mazotu 15 liradan 19 liraya çıkarmıştık. Bu ve bunun gibi yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var. Tabii ki yakın zamanda biliyorsunuz, buğdayda Sayın Cumhurbaşkanımız fiyat açıkladı. Buğdayda 2 bin 250 lira, arpada da 1750 lira ve dekarda da 275 liraya varan destekleri alıyor çiftçimiz. Bugün çiftçimiz, üreticimiz bundan memnundur. İnşallah onları da sürekli olarak memnun etmeye devam edeceğiz. Bir sözümüz vardı 'her zaman üretici dostu olacağız' demiştik. Son 3 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başta Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle 'biz çiftçimizi asla mağdur etmeyecek fiyat politikası güdeceğiz' demiştik. 'Hasat öncesi fiyatlarımızı açıklayacağız' demiştik, bu sözümüzü tuttuk, inşallah tutmaya da devam edeceğiz."

Pakdemirli, bugün itibarıyla geçen yıla oranla yüzde 36 artan fiyatların çiftçileri memnun ettiğini dile getirerek, "Bugün itibarıyla borsada normalin üzerinde fiyat oluşumları görüyoruz, bu fiyatların gerçekçi fiyatlar olmadığını da ifade etmek isterim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır." diye konuştu. Bekir Pakdemirli, bir miktar kuraklık yaşandığına ve bu sene yağışlarda yüzde 25'in ötesinde bir azalma olduğuna dikkati çekti. Amik Ovası'nda ve Hatay'da en önemli avantajlarının, son üç yılda Devlet Su İşleri olarak yaptıkları 1,5 milyar liranın üzerindeki yatırım olduğunu aktaran Pakdemirli, şu bilgileri verdi: "İki tane barajı tamamladık, inşallah sulamaları da hızlı bir şekilde tamamlayarak suya hasret kalan, henüz suya ulaşamayan çiftçilerimize de en kısa zamanda suyu ulaştırıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız kuraklıkla alakalı biliyorsunuz hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de Ziraat Bankasına olan çiftçinin borçlarının ertelenmesi konusuyla ilgili açıklama yaptı. Bir kere daha ifade etmek istiyorum, tabii ki hasar tespitiyle ilgili birçok bölgelerde bunlar çalışılıyor. Bu hasar tespitleri yapıldıktan sonra ne yapılabileceği konusuna bakılacak. Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki TARSİM bizim çiftçimizin dostudur. Çiftçimize kötü günde koruyan, kollayan bir mekanizmadır. TARSİM'i tekrar çiftçilerimize hatırlatıp bu konudaki kullanım alışkanlıklarımızı mutlaka arttırıyor olmamız lazım diye düşünüyorum."