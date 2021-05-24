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Bakan Pakdemirli'den tarım işçileri için aşı çağrısı!

24.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da, Amik Ovası'nda gerçekleştirilen buğday hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentte yoğun programlarının olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli'den tarım işçileri için aşı çağrısı!

İlk programlarının buğday hasadı olduğunu belirten Pakdemirli, tarlasına geldikleri çiftçi Hasan Çelik'in dekar başına 650 kilogram verim aldığını ve hem fiyatlardan hem de üründen son derece memnun olduğunu kaydetti.

Dekar başına 650 kilogram verimin Amik Ovası'na özel bir durum olduğunu ve bunun memnuniyet verdiğini ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırladığınız üzere gübre desteklerini 4 liradan 8 liraya, bu yıl başında da 8 liradan 16 liraya, mazotu 15 liradan 19 liraya çıkarmıştık. Bu ve bunun gibi yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var. Tabii ki yakın zamanda biliyorsunuz, buğdayda Sayın Cumhurbaşkanımız fiyat açıkladı. Buğdayda 2 bin 250 lira, arpada da 1750 lira ve dekarda da 275 liraya varan destekleri alıyor çiftçimiz. Bugün çiftçimiz, üreticimiz bundan memnundur. İnşallah onları da sürekli olarak memnun etmeye devam edeceğiz. Bir sözümüz vardı 'her zaman üretici dostu olacağız' demiştik. Son 3 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başta Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle 'biz çiftçimizi asla mağdur etmeyecek fiyat politikası güdeceğiz' demiştik. 'Hasat öncesi fiyatlarımızı açıklayacağız' demiştik, bu sözümüzü tuttuk, inşallah tutmaya da devam edeceğiz."

Pakdemirli, bugün itibarıyla geçen yıla oranla yüzde 36 artan fiyatların çiftçileri memnun ettiğini dile getirerek, "Bugün itibarıyla borsada normalin üzerinde fiyat oluşumları görüyoruz, bu fiyatların gerçekçi fiyatlar olmadığını da ifade etmek isterim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır." diye konuştu.

Bekir Pakdemirli, bir miktar kuraklık yaşandığına ve bu sene yağışlarda yüzde 25'in ötesinde bir azalma olduğuna dikkati çekti.

Amik Ovası'nda ve Hatay'da en önemli avantajlarının, son üç yılda Devlet Su İşleri olarak yaptıkları 1,5 milyar liranın üzerindeki yatırım olduğunu aktaran Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"İki tane barajı tamamladık, inşallah sulamaları da hızlı bir şekilde tamamlayarak suya hasret kalan, henüz suya ulaşamayan çiftçilerimize de en kısa zamanda suyu ulaştırıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız kuraklıkla alakalı biliyorsunuz hem Tarım Kredi Kooperatifleri hem de Ziraat Bankasına olan çiftçinin borçlarının ertelenmesi konusuyla ilgili açıklama yaptı. Bir kere daha ifade etmek istiyorum, tabii ki hasar tespitiyle ilgili birçok bölgelerde bunlar çalışılıyor. Bu hasar tespitleri yapıldıktan sonra ne yapılabileceği konusuna bakılacak. Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki TARSİM bizim çiftçimizin dostudur. Çiftçimize kötü günde koruyan, kollayan bir mekanizmadır. TARSİM'i tekrar çiftçilerimize hatırlatıp bu konudaki kullanım alışkanlıklarımızı mutlaka arttırıyor olmamız lazım diye düşünüyorum."

"TARIM İŞÇİLELERİMİZİN AŞILANIYOR OLMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Tarım işçilerinin aşılanması konusuna da değinen Pakdemirli, şunları paylaştı:

"Tarım işçilerimizin ve tarımın paydaşlarının, yani hem kamu hem de özel sektör, bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır. Bundan dolayı da tabii ki bildiğiniz gibi pandeminin başından beri biz özellikle mevsimlik işçiler ve tarımın paydaşlarının mobilitesini koruduk ve korumaya gayret ettik ki bu sebeple de tarım geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek neredeyse yüzde 5'e varan büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük bir katkı sağlamıştır. Bu sebeple bizim için yine öncelik olan özellikle mobilitenin arttığı bu dönemde tarım işçilerimizin de mevsimlik işçilerimizin de aşılanıyor olması son derece önemli. Buradan Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Tarım paydaşları hem kamu hem özel sektör hem veterinerlerimiz tüm sektör paydaşlarımızın da hızlı bir şekilde aşılanması başlanmaktadır. Bunlar da kademeli olarak yapılacaktır."

Açıklamanın ardından, Bakan Pakdemirli, biçerdövere binerek, buğday hasadı gerçekleştirdi.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, bakanlık genel müdür ve daire başkanları, belediye başkanları, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.

Daha sonra Kırıkhan ilçesindeki TMO ürün alım merkezine giden Pakdemirli, incelemelerde bulunarak, üreticilerle sohbet etti.

Burada konuşan üretici Hüseyin Çiftçiler ise alım ve destekleme fiyatlarından memnun olduklarını vurgulayarak, "Biz ekmeği üretmeye devam ediyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Bekir Pakdemirli
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