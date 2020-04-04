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Bakan Pakdemirli'den üreticiyi rahatlatan açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 milyar lira desteğin ilk çeyrekte yarısını ödedik. Çiftçimizin, üreticimizin değerinin farkındayız. Üretici üretsin. Ürünü tarlada bırakmayacağız. Gerekirse biz alırız." açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli'den üreticiyi rahatlatan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, üreticinin arkasında olduklarını belirterek "Üretici üretsin. Ürünü tarlada bırakmayacağız. Gerekirse biz alırız." dedi.

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz. Çipura ve levrek, 3-4-5 Nisan'da kampanyaya katılan tüm marketlerde ve seçkin balıkçılarda uygun fiyata satılacak. Üretimimiz yüzde 100 devam edecek.

Limon ihracatında frene bastık. İhracatını özel izne bağladık.

Gıda WhatsApp ihbar hattı devrede. Vatandaşlar aklına takılanları sorabilirler. Numarası 0501 174 0 174.

Gıda ürünleri ve fiyatları sürekli izleniyor. Dün itibarıyla imzalandı. Hazine arazilerinin bir kısmını Tarım Bakanlığı olarak üzerimize aldık. Pazar ve açık yerlerde ekmek satışını yasakladı.

Aşı, serum ve ilgili tüm çalışmalarda iddialıyız. 22 milyar lira desteğin ilk çeyrekte yarısını ödedik. Çiftçimizin, üreticimizin değerinin farkındayız. Üretici üretsin. Ürünü tarlada bırakmayacağız. Gerekirse biz alırız."

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici,

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