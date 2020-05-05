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Bakan Pakdemirli'den yem desteği açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz." açıklmasını yaptı.

Bakan Pakdemirli'den yem desteği açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz." açıklmasını yaptı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yem destegi,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
püffff ne destek bee.....
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