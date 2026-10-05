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Yetkili servis diye çağırdı, yaşadıklarına inanamadı! Uzmanlar uyardı

İnternette yetkili servis görünümü vererek vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, beyaz eşya arızalarını fırsata çevirdi. Onlarca kişinin mağdur olduğu olayda tüketicilerin dikkat etmesi gerekenler de ortaya çıktı. Uzmanlar, sahte servis tuzağına karşı önemli uyarılarda bulundu.

Yetkili servis diye çağırdı, yaşadıklarına inanamadı! Uzmanlar uyardı
Aleyna Türkmen

İnternette yetkili servis görünümü veren sahte siteler üzerinden vatandaşları hedef alan dolandırıcılık iddialarına bir yenisi eklendi. Ankara’da kurumsal bir servis izlenimi oluşturacak şekilde internet sitesi hazırlayan iki şüphelinin, beyaz eşya servisi arayan onlarca kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin, yetkili servis oldukları izlenimi vererek müşterilerin evlerine kadar gittikleri ve çeşitli işlemler karşılığında yüksek miktarlarda ücret aldıkları belirtildi. Mağdurlardan biri, servisi internet üzerinden bulduğunu ve aramasının ardından yaklaşık 1,5 saat içerisinde eve geldiklerini anlattı.

Yetkili servis diye çağırdı, yaşadıklarına inanamadı! Uzmanlar uyardı 1

BUZDOLABI 6 BİN LİRA SONRASI SADECE BİR GÜN ÇALIŞTI

Mağdurun iddiasına göre şüpheliler, buzdolabının gazının bittiğini söyleyerek işlem yaptı. Kaçak olması durumunda gazın yeniden bitebileceğini belirten mağdurun endişesine karşılık ise servis görevlisinin bastığı gazın kaçağı tıkayacağını söylediği aktarıldı. Bu açıklamaya inanan mağdur, işlem karşılığında 6 bin lira ödeme yaptı.

Buzdolabının işlemden sonraki gün çalışmadığını fark eden mağdur, servise yeniden ulaşmaya çalıştı ancak mesajlarına yanıt alamadı. Böylece 6 bin lira ödenen servis işleminin ardından buzdolabı yalnızca bir gün çalışmış oldu.

Yetkili servis diye çağırdı, yaşadıklarına inanamadı! Uzmanlar uyardı 2

20 BİN LİRALIK İŞLEMDE 200 BİN LİRA TAHSİL İDDİASI

Şüpheliler hakkındaki iddiaların yalnızca servis işlemleriyle sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. Tahsilat sırasında kullanılan POS cihazlarındaki rakamların değiştirildiği, bazı müşterilerden alınacak tutara fazladan sıfır eklendiği öne sürüldü. Bu yöntemle bir müşterinin kartından 20 bin lira yerine 200 bin lira çekildiği belirtildi.

Dolandırıcıların güven vermek amacıyla internet üzerinde adres bilgilerine de yer verdiği, ancak gösterilen adresin yalnızca müşterilerin güvenini kazanmak için oluşturulan bir vitrin olarak kullanıldığı ifade edildi.

Şikayetler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte servis ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen iki şüpheliye operasyon düzenledi. Şüpheliler operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Olay, internet üzerinden yetkili servis arayan tüketicilerin servis bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yetkili servis diye çağırdı, yaşadıklarına inanamadı! Uzmanlar uyardı 3

TÜKETİCİLER SERVİS ÇAĞIRIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tüketicilerin servis çağırmadan önce yetkili servis bilgisini doğrulaması gerektiğini belirten Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

“Yetkili servis bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nın servis sisteminden veya üretici firmanın resmi internet sitesinden doğrulamalı. Servis gelmeden önce ücret, yapılacak işlem ve değiştirilecek parçalar hakkında da yazılı bilgi almalı. Servis fisi mutlaka istenilmeli. Şüpheli servislere peşin ödeme yapmaktan kaçınmalı. Banka ve kişisel bilgileri paylaşırken de dikkatli olmalı.”

ATV yayınına konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, tüketicilerin servis bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nın servis sistemi veya üretici firmaların resmi internet siteleri üzerinden kontrol etmesi gerektiğine dikkat çekti. Güllü ayrıca servis işlemi öncesinde ücret ve yapılacak işlemlerin yazılı olarak alınmasının, servis fişinin istenmesinin ve şüpheli servislere peşin ödeme yapılmamasının önemine vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık beyaz eşya servis
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