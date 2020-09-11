Bakan Pakdemirli duyurdu: 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren kuru üzüm teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." açıklamasını yaptı.

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