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Bakan Pakdemirli duyurdu: 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren kuru üzüm teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli duyurdu: 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren kuru üzüm teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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