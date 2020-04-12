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Bakan Pakdemirli duyurdu! Haziran ayında başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi'nde arıza ve onarım çalışmalarının haziran ayında başlayacağını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir aylık sürede tamamlanması hedeflediklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Haziran ayında başlıyor

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ve dünyada eşi benzeri olmayan KKTC Su Temin Projesi'nin 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde işletmeye alındığını anımsattı. Ocak ayında isale hattının deniz geçişinde arıza olduğunun tespit edildiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, yapılan incelemede, Türkiye kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafedeki iki borunun deniz düzeyine çıktığı belirlendiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Bunun üzerine söz konusu onarım işinin yapılması için ivedilikle boru alım ihalesine çıkılmıştır. Bu kapsamda yedek borularla beraber her biri 500 metre uzunluğunda toplam 10 adet HDPE 100 borunun üretimi için Mersin Taşucu Limanı'nda fabrikanın kuruluş çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

'1 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR'

Bakan Pakdemirli, ayrıca arıza ve onarım işi kapsamında kullanılacak şamandıra ve diğer özel parçaların temin sürecinin de devam ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Boru ve parçaların temin edilmesiyle birlikte mayıs ayında işin yapımına ilişkin sözleşme imzalanacak. Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı haziran ayında ise arıza ve onarım çalışmalarına başlanacak ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir aylık sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte Geçitköy Barajı'nda bulunun yaklaşık 13,7 milyon metreküp su, içme suyu amaçlı olarak şebekeye verilmeye devam edecek olup, onarım işleri tamamlanıncaya kadar KKTC’de herhangi bir su kesintisi olmayacaktır."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi,

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