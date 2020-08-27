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Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020 yılı kuru üzüm fiyatı 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olacak" dedi. Pakdemirli yarın saat 18.00'den itibaren tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'dan Manisa'ya bağlanarak Sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde sezon açılışını yaptı.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

2020 yılı kuru üzüm fiyatı 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olacak.

Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız.

Yarın 86 milyon 464 bin liralık destek ödemesi yatırılacak

Yarın saat 18:00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız.

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