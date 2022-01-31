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Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar TL’ye çıkarıldı

31.01.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Pakdemirli, “Yapılan bu ilave destekle 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre yüzde 127 artırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar TL’ye çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL’ye çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

"DEKARA 50 TL ÖDEME YAPILACAK"

Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Arttırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave ek girdi desteği olarak dekara 50 TL ödeme yapılacaktır. 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 TL de girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 TL ödenecektir” dedi.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 127 ARTIRILDI"

Pakdemirli, “Yapılan bu ilave destekle 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre yüzde 127 artırılmıştır. Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

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Bekir Pakdemirli
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