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Bakan Pakdemirli duyurdu: Temmuz'un ilk haftası ödemeleri tamamlayacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.06.2020 12:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum ödemeleriyle ilgili olarak 'Temmuz'un ilk haftası ödemeleri tamamlayacağız, bu kapsamda 700 milyon lira yağlı tohumla ilgili ödemeler yapılacak.' açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Temmuz'un ilk haftası ödemeleri tamamlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohum ödemeleriyle ilgili olarak 'Temmuz'un ilk haftası ödemeleri tamamlayacağız, bu kapsamda 700 milyon lira yağlı tohumla ilgili ödemeler yapılacak.' açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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