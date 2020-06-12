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Bakan Pakdemirli duyurdu! Üreticilere destek ödemeleri bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 886 milyon liralık destek ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Üreticilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 886 milyon liralık destek ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi.

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