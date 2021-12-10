FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli kuraklıkla ilgili tedbir paketinin ödemeleri için tarih verdi

Bakan Pakdemirli kuraklıkla ilgili tedbir paketinin ödemeleri için tarih verdi

10.12.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kuraklıkla ilgili tedbir paketi ödemelerinin Aralık ayının ikinci haftasında yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli kuraklıkla ilgili tedbir paketinin ödemeleri için tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kuraklıkla ilgili hazırladığımız tedbir paketiyle üreticilere ödemeler Aralık Ayı’nın ikinci haftasında yapılacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar ve büyüme beklentisiEnflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar ve büyüme beklentisi
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Doğu Ekspresi’ne nasıl bilet alınır? Doğu Ekspresi’ne nasıl bilet alınır?
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte tahminler

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte tahminler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.