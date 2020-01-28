Bakan Pakdemirli: "Meteoroloji verileri, deprem sonrası çalışmaların veriminde etkili oldu"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojinin hayatın merkezinde yer aldığını belirterek, "Elazığ depremi sonrasında da meteoroloji verilerinin, çalışmaların veriminde ne kadar etkide bulunduğuna hepimiz şahit olduk." dedi.

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde (MGM) göreve başlayacak sözleşmeli personelin eğitim programı açılışında yaptığı konuşmada Elazığ depremine değindi.

Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Pakdemirli, Bakanlık olarak afetin olduğu ilk andan itibaren bölgedeki tüm vatandaşlar için imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Pakdemirli, Elazığ ve Malatya'daki üreticiler için 31 Ocak'ta yapılması planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin öne çekilip dün hesaplara aktarıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Depremde, Elazığ ve Malatya'da telef olan hayvanlar ile zarar gören ahır ve ağıl sayısını belirledik. Bakanlık olarak vatandaşlarımıza, telef olan hayvan sayısı kadar telafi hayvan yardımı, çadır hayvan barınağı ve yem desteği vermek üzere harekete geçtik. Hayvan çadır desteği olarak Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) Malatya'ya 150 adet, Elazığ'a da 200 adet ahır hayvan çadırı ve TARSİM tanıtım bütçesinden Malatya'ya 400 bin lira, Elazığ'a da 500 bin lira gönderdik. Yine dün, ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve bir kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğini Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ulaştırdık."