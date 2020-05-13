Bakan Pakdemirli: Tarım sektörüyle ilgilenen gençler için projeler geliştiriyoruz

Pakdemirli, AK Parti AR-GE Başkanlığınca düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programına konuk oldu.

Yürüttükleri çalışmalarla gıda zincirini A'dan Z'ye planladıklarını dile getiren Pakdemirli, bu zincirde zaman zaman verimsizlikler yaşandığını söyledi.

Pakdemirli, Kovid-19 sürecine girilirken kimi tarım ürünlerinde hasat, kiminde ise ekim döneminin yaşanmasına karşın hiçbir problemle karşılaşılmadığına işaret ederek, bu süreçte tohum desteği, borç ertelemesi ve alım garantisi verilmesi gibi adımlar attıklarını ifade etti.

Sahayı, ürünün tarladan sonraki süreçlerini, ithalat ve ihracat dengelerini çok yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Pandemiyle tarımın içinde olmayan birçok insan, bu sektörün içinde yer almak istiyor. Biz de bu işe girecek olanlar için projeler geliştiriyoruz. Tarım işi aslında çok karlı. Badem ya da ceviz dikince kendini 6 yılda amorti ediyor. Ancak bu bilinmiyor. Herkes şehirlerde kurulan hayatın sentetik bir hayat olduğunu anladı. Pandemi durumunda ertelenmesi mümkün olmayan 2 ihtiyaç, sağlık ve gıdadır. Bu anlamda ciddi geri dönüşler alıyoruz. Tarımla ilgilenen gençler il müdürlüklerimize giderek oradan bilgi alabilir."