FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli: Tarımda Avrupa’nın lideriyiz

Bakan Pakdemirli: Tarımda Avrupa’nın lideriyiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım ve gıda dış ticaret hacmi dünyada 1.6 trilyon dolarken, Türkiye’de 30.6 milyar dolar. Bu şartlar altında dahi tarımda Avrupa’nın lideriyiz” dedi.

Bakan Pakdemirli: Tarımda Avrupa’nın lideriyiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kocaeli’de bulunan bir üniversite ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında gerçekleştirilen “Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ne katıldı. Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına ortak proje sunulması, ortak çiftçi eğitimlerinin yapılması ve Tarım Orman Bakanlığı personeline çeşitli eğitimlerin verilmesi amaçlanan protokolün imza törenine Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, öğretim üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe müdürleri katıldı.

TARIMDA AVRUPA'NIN LİDERİYİZ'

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’deki tarımsal üretimle ilgili bilgiler vererek, “Dünyada ekilebilen alan 1,5 milyar hektarken, ülkemizde 23,1 milyon hektar. Orman varlığı dünyada 4 milyar hektarken, Türkiye’de 22,7 milyon hektar. Tarımsal istihdam dünyada ortalama yüzde 27’yken Türkiye’de 18,4. Yaklaşık 5,1 milyon kişi bizim tarımsal gayri safi milli hasılamızda yaklaşık yüzde 6 civarları seviyesinde. Yüzde 6’lık bir tarımsal gayri safi milli hasılayı yüzde 18’lik bir tarımsal istihdamla yapıyoruz. Tarım ve gıda dış ticaret hacmi dünyada 1.6 trilyon dolarken, Türkiye’de 30.6 milyar dolar. Bu şartlar altında dahi tarımda Avrupa’nın lideriyiz. Tarımsal gayri safi milli hasıla da bizim 48 milyar dolar civarında, Fransa’nın ise 45 milyar dolar civarındadır. Avrupa’nın lideriyiz. Küçük başta 55.1 milyon küçük başta Avrupa’nın birincisiyiz, büyük başta da yaklaşık 19 milyona geldik. Avrupa’da büyük başta ikinci sıradayız. Süt üretiminde de Avrupa’da 3. Sıradayız. Türkiye’nin artılarını sayacak olursak, 12 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesinde dünya nüfusunun yüzde 40’ına ulaşımımız var. 1.9 milyon dolarlık tarımsal hacmine sahip bir bölgenin tam ortasında ve tam merkezindeyiz” dedi.

'HER GÜN TELEVİZYONLARA ÇIKIP 'TARIM BİTTİ' DEMEK DOĞRU DEĞİL'

Tarımda yaşanan problemlere rağmen ilerlemelerin kaydedildiğini ifade eden Pakdemirli, “Tarımsal alan bakımında kaynaklarımız dünyada 17. sırada. Ama biz dünyada 10. sırayı yakalamış durumdayız. Hepimiz tarımdaki başarımızdan övünmeliyiz. Eksiklerimiz var mı, var. Ama en önemlisi tarımın paydaşlarına moral vermeliyiz. Yerimiz zaten iyi. Her gün televizyonlara çıkıp ‘tarım bitti’ demek doğru değil. Kaynaklarımız bu, geldiğimiz nota burası. Eksiklerimiz var mı, var. Planla ilgili problemlerimiz olabilir. Ölçek anlamında problemlerimiz var. Bugüne kadar miras nedeniyle arazilerimiz de küçüldü. Ama buna rağmen en başta üreticimiz sınırlı kaynaklara rağmen çok iyi değerlendiriyor. Devlet de iyi destek veriyor ve Türkiye birçok alanda ipi göğüslüyor. Desteklerle son iki yılda yüzde 52 artış sağlamışız. Toplamda 18 yılda toplam 310 milyar lira destek var. Son iki yılda tarımsal hasılamız da yüzde 45 artmış. Bir taraftan devlet destek vermiş, bir yandan da çiftçimiz mukavele ederek üretimi arttırmış” diye konuştu.

'PANDEMİ SÜRECİNDE BİR GIDA GÜVENLİĞİ SORUNU OLMADIĞINI NET OLARAK GÖRDÜK'

Pandemi sürecinde alınan önlemlerle bir gıda sorunu yaşanmadığını ifade eden Pakdemirli, “Pandemide hepsinin raflarının boşaldığını gördük. Türkiye’de Allah’a şükür çeşitlendirilmiş üretim ile pandemi sürecinde bir gıda güvenliği sorunu olmadığını net olarak gördük. Birçok ülkedeki market rafları boşaldı, ama biz salgın sürecinde önlemlerimizi aldık. İlk vakanın görülmesinden haftalar önce tüm sektörlerle toplantılar yaptık ve bitirdik. Perakende sektörü ile ilginç bir şey yaşadık. Stoklarınızı arttırın dedik, onlar da ‘Hayrola vaka var da bizden mi saklıyorsunuz’ dediler. Biz hayır vaka yok ama bize de gelecek, lütfen arttırın. Gıda üreticileri ile de görüştük. Onlara da stoklarını arttırmalarını söyledik. İstanbul hemen yanı başımız. İstanbul’da büyük bir zincir mağaza günde 200 civarında kamyonu eleçleme yapıyordu. Pandemi süresince 800 kamyona çıktı. 800 kamyonda da hiçbir sorun yaşamadan bu işi yürüttük. Belki raflarda birkaç tane hijyen ürününün eksikliğini gördük. Birkaç hafta sonra bunun üstesinden geldik. Bakanlık olarak bizim desteğimiz çok iyi oldu. Ama sektörler de çok büyük bir sınav verdi” şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli’nin konuşmasının ardından protokol için imzalar atıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Dünya Bankası'ndan borç krizi uyarısı Dünya Bankası'ndan borç krizi uyarısı
Gümüş fiyatları sert düşüşte!Gümüş fiyatları sert düşüşte!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ödemeler bugün yapılacak
Ödemeler bugün yapılacak
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
Kilosu 40 lira! Taleplere yetişemiyorlar
Kilosu 40 lira! Taleplere yetişemiyorlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklanıyor mu?
2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklanıyor mu?
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı!
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı!
Altın fiyatları güne hareketli başladı!
Altın fiyatları güne hareketli başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Yerli scooter geliyor
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Yerli scooter geliyor
Yapı malzemelerinde ihracatın liderleri Akçansa ve Çimsa
Yapı malzemelerinde ihracatın liderleri Akçansa ve Çimsa
Ekim ayı 65 yaş aylıkları hesaba ne zaman yatacak? 65 yaş maaşına zam gelecek mi?
Ekim ayı 65 yaş aylıkları hesaba ne zaman yatacak?
İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor
İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor
Dünya Bankası'ndan borç krizi uyarısı
Dünya Bankası'ndan borç krizi uyarısı
Eylülde fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen limon
İşte eylül ayının zam şampiyonu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.