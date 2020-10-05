Bakan Pakdemirli: Tarımda Avrupa’nın lideriyiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kocaeli’de bulunan bir üniversite ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında gerçekleştirilen “Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ne katıldı. Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına ortak proje sunulması, ortak çiftçi eğitimlerinin yapılması ve Tarım Orman Bakanlığı personeline çeşitli eğitimlerin verilmesi amaçlanan protokolün imza törenine Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, öğretim üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe müdürleri katıldı.

TARIMDA AVRUPA'NIN LİDERİYİZ'

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’deki tarımsal üretimle ilgili bilgiler vererek, “Dünyada ekilebilen alan 1,5 milyar hektarken, ülkemizde 23,1 milyon hektar. Orman varlığı dünyada 4 milyar hektarken, Türkiye’de 22,7 milyon hektar. Tarımsal istihdam dünyada ortalama yüzde 27’yken Türkiye’de 18,4. Yaklaşık 5,1 milyon kişi bizim tarımsal gayri safi milli hasılamızda yaklaşık yüzde 6 civarları seviyesinde. Yüzde 6’lık bir tarımsal gayri safi milli hasılayı yüzde 18’lik bir tarımsal istihdamla yapıyoruz. Tarım ve gıda dış ticaret hacmi dünyada 1.6 trilyon dolarken, Türkiye’de 30.6 milyar dolar. Bu şartlar altında dahi tarımda Avrupa’nın lideriyiz. Tarımsal gayri safi milli hasıla da bizim 48 milyar dolar civarında, Fransa’nın ise 45 milyar dolar civarındadır. Avrupa’nın lideriyiz. Küçük başta 55.1 milyon küçük başta Avrupa’nın birincisiyiz, büyük başta da yaklaşık 19 milyona geldik. Avrupa’da büyük başta ikinci sıradayız. Süt üretiminde de Avrupa’da 3. Sıradayız. Türkiye’nin artılarını sayacak olursak, 12 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesinde dünya nüfusunun yüzde 40’ına ulaşımımız var. 1.9 milyon dolarlık tarımsal hacmine sahip bir bölgenin tam ortasında ve tam merkezindeyiz” dedi.