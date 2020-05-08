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Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. Kampanya ile KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, kurumsallaşmasını ve emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz" dedi.

Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

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