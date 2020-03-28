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Bakan Pekcan açıkladı! Yabancı plakalı araçlarla ilgili süre uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık" dedi.

Bakan Pekcan açıkladı! Yabancı plakalı araçlarla ilgili süre uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yabancı plakalı aracı olanlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

SÜRE 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini,gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık.

Bu süreçte firmaların gümrük mevzuatından kaynaklı bazı süre yükümlülüklerine uymakta karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak da gerekli önlemleri alıyoruz.

Bu kapsamda, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonunu yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirledik."

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

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