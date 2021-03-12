Bakan Pekcan, Ciro Kaybı Desteği ödemelerinin başladığını açıkladı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son dakika olarak yaptığı açıklamada, Ciro Kaybı Desteği başvurularının devam ettiğini ve ödemelerin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

CİRO KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Pekcan, şu ifadelere yer verdi;

"Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz.

Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun."

1/2 Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 12, 2021



