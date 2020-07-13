Bakan Pekcan’dan esnaf kredi yapılandırma açıklaması! Kredi yapılandırma olacak mı?

Bir süredir vatandaşların gündeminde olan esnaf kredi yapılandırma müjdesi nihayet geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan yazılı açıklamayla esnaf ve sanatkarlara büyük önem verildiği belirtildi. Esnafların ve sanatkarların taleplerini değerlendirdiklerini belirten Pekcan, finansmana erişimlerini kolaylaştırmak adına Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kredi ve teminat ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerine karşı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla İşletme Kredisi ve Esnaf Kredi Kartı uygulamalarının hayata geçirildiğini aktaran Pekcan, Halkbank’a olan kredi geri ödemelerinin de faizsiz şekilde 3 ay boyunca ertelendiğini dile getirdi.

Esnaf kredisi yapılandırma 2020

Bir süredir esnaf ve sanatkarların gündeminde olan kredi yapılandırma olacak mı sorusuna da yanıt veren Pekcan, takibe düşen kooperatif kredilerinin yapılandırılması için oluşan beklentinin dikkate alındığını belirtti. Bakan Pekcan, TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal eden borçların esnaf kredisi yapılandırması ile alakalı olarak Bakanlığın da görüşü alınarak çalışma yapıldığını aktardı. Açıklamaya göre esnaf kredi borcu yapılandırma beklentisi karşılık buldu. Yapılan çalışmanın sonucunda Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılan kredilerin takipte olanları yapılandırılıyor.