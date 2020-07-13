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Bakan Pekcan’dan esnaf kredi yapılandırma açıklaması! Kredi yapılandırma olacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

Esnafların bir süredir heyecanla beklediği kredi yapılandırma süreciyle ilgili Ticaret Bakanı Pekcan’dan beklenen açıklama geldi. Esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandığı kredilerin takipte olanlarının yapılandırılacağı belirtildi. İşte detaylar…

Bakan Pekcan’dan esnaf kredi yapılandırma açıklaması! Kredi yapılandırma olacak mı?

Bir süredir vatandaşların gündeminde olan esnaf kredi yapılandırma müjdesi nihayet geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan yazılı açıklamayla esnaf ve sanatkarlara büyük önem verildiği belirtildi. Esnafların ve sanatkarların taleplerini değerlendirdiklerini belirten Pekcan, finansmana erişimlerini kolaylaştırmak adına Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kredi ve teminat ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerine karşı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla İşletme Kredisi ve Esnaf Kredi Kartı uygulamalarının hayata geçirildiğini aktaran Pekcan, Halkbank’a olan kredi geri ödemelerinin de faizsiz şekilde 3 ay boyunca ertelendiğini dile getirdi.

Esnaf kredisi yapılandırma 2020

Bir süredir esnaf ve sanatkarların gündeminde olan kredi yapılandırma olacak mı sorusuna da yanıt veren Pekcan, takibe düşen kooperatif kredilerinin yapılandırılması için oluşan beklentinin dikkate alındığını belirtti. Bakan Pekcan, TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal eden borçların esnaf kredisi yapılandırması ile alakalı olarak Bakanlığın da görüşü alınarak çalışma yapıldığını aktardı. Açıklamaya göre esnaf kredi borcu yapılandırma beklentisi karşılık buldu. Yapılan çalışmanın sonucunda Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılan kredilerin takipte olanları yapılandırılıyor.

Esnaf kefalet kredi yapılandırma kapsamı

Bakan Pekcan tarafından yapılan açıklamaya göre esnaf kredi yapılandırma 2020 kapsamında 30 Haziran 2020 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten önce kredi borcu kooperatif takibine intikal edenler, kredi yapılandırma uygulamasından yararlanabilecek. Esnaf kefalet kredi yapılandırma 2020 uygulamasından yararlanabilmek için esnaf ve sanatkarların Kredi Kefalet Kooperatifine yazılı şekilde başvurması ve yapılandırma talebinde bulunması gerekiyor.

Hayata geçen uygulamayla borçlu ve kefilleri ile beraber ortalama 220.000 esnaf ve sanatkarın toplanma gecikmiş olan yaklaşık 2 milyar lira borcunda iyileştirme sağlanacak. Aynı zamanda yaklaşık 322 milyon liralık gecikme faizinin de düşürülmesi mümkün olabilecek. Esnaf kredi yapılandırma uygulamasının kredi ve kefalet kooperatifi ortaklarına sağlanmış önemli bir imkan olduğu belirtiliyor.

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