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Bakan Pekcan'dan tıbbi maskede fahiş fiyat artışı ile ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiveni, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Pekcan, "Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı konusunda Reklam Kurulu'nda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı" dedi.

Koronavirüs salgınının ardından maske fiyatlarındaki artışla ilgili yapılan denetimin sonucunu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık” dedi.

13 FİRMADAN 9'UNA 'HAKSIZ FİYAT ARTIŞI' CEZASI

Bakan Pekcan, “Denetlediğimiz 13 firmadan 9’unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı” dedi.

"ÖNCELİKLE İÇ PİYASADA HİZMET VERELİM"

Pekcan, “Türkiye’deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim” dedi.

Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandıMaske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı
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Anahtar Kelimeler:
Ruhsar Pekcan, maske, fiyat,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
size de vergi toplayacak bi kapı daha açıldı işte. haramzadeler. hiç şansınız yok hesap vereceksiniz. bu millet sizi ordan indirecek
firmalar için çerez parası oldu o paralar, milyonlarca lira kazanıyorlar şu ara!
hepimiz fırsatçı mahluklarız.
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