Bakan Pekcan'dan tıbbi maskede fahiş fiyat artışı ile ilgili açıklama

Koronavirüs salgınının ardından maske fiyatlarındaki artışla ilgili yapılan denetimin sonucunu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık” dedi.
Bakan Pekcan, “Denetlediğimiz 13 firmadan 9’unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı” dedi.
Pekcan, “Türkiye’deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim” dedi.
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