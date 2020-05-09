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Bakan Pekcan'dan TIR şoförleriyle ilgili önemli açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan TIR şoförleriyle ilgili önemli açıklama geldi.

Bakan Pekcan'dan TIR şoförleriyle ilgili önemli açıklama

Bakan Pekcan yaptığı açıklamada "İhracat sevkıyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verilecek." dedi.

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