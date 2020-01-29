FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pekcan, Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'nde konuştu:

Bakan Pekcan, Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'nde konuştu:

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

"Geçen sene Kapıköy ve Sarp kapılarımızı yenileyerek devreye aldık. Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız" - "Habur Sınır Kapımızın inşaatına devam ediyoruz. Bitişi 2021 sonunda gözüküyor ancak ben onun 2020 sonunda yetiştirilmesini istiyorum"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarını yenilediklerini belirterek, "Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu yılki gün temasının "İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler" olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak yasal ticaretin desteklenmesi, yasal olmayan ticaretin ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Pekcan, aynı zamanda dünyadaki bitki ve hayvan sağlığı açısından hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve türleri azalan canlıların ticaretinin önüne geçilmesi yönünde de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Pekcan, Bakanlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Gümrüklerde dijitalleşme ve kaçakçılıkla mücadeleyle ilgili çok önemli adımlar attık. Bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Gümrük Rehberi ile vatandaşlarımıza gümrüklerdeki haklarını basit bir dille anlattık. Bu çalışmalarımız vatandaşlar tarafından çok takdir edildi. 1,5 senede gümrüklerde olmazı başardık." diye konuştu.

- Gümrük kapılarının modernizasyonu

Gümrük kapılarındaki modernizasyon çalışmalarına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Geçen sene Kapıköy ve Sarp kapılarımızı yenileyerek devreye aldık. Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız. Zeytindalı'nı da devreye aldık. Oradaki prefabrik binamızda arkadaşlarız özverili çalışıyorlar. Bizler de personelimizin çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Habur Sınır Kapımızın inşaatına devam ediyoruz. Bitişi 2021 sonunda görünüyor ancak ben onun 2020 sonunda yetiştirilmesini istiyorum."

Bakanlığın misyonunun yasal ticaretin kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaretin önlenmesi olduğunu vurgulayan Pekcan, ticaretin kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi vizyonu çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

- Sertifika ve ödülleri takdim etti

Bakan Pekcan, konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanan 2020 Liyakat Sertifikası almayı hak kazanan Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personele sertifikalarını verdi.

Ayrıca, Bakanlıkta düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren personel de ödüllerini Bakan Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran'ın elinden aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Toyota, Çin’deki fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacakToyota, Çin’deki fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Gümrük Günü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İMOB’u ziyaret eden uluslararası profesyoneller yüzde 16 arttı

İMOB’u ziyaret eden uluslararası profesyoneller yüzde 16 arttı

Bakan Pekcan: “Habur Gümrük Kapısının 2020 sonuna yetiştirilmesini istiyorum”

Bakan Pekcan: “Habur Gümrük Kapısının 2020 sonuna yetiştirilmesini istiyorum”

Kardelen’den eğitime katkı

Kardelen’den eğitime katkı

KOSGEB’den Kobilerine 100 bin lira faizsiz destek kredisi

KOSGEB’den Kobilerine 100 bin lira faizsiz destek kredisi

Rusya'ya 150 bin ton domates ihracat kotası doldu

Rusya'ya 150 bin ton domates ihracat kotası doldu

Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

Bakan açıkladı! 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.