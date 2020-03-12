Bakan Pekcan duyurdu: 81 ilde koronavirüs fırsatçılarına karşı denetim başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

"Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak." diyen Pekcan, "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.