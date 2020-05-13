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Bakan Pekcan duyurdu! Bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bez maske ihracatı için ön izin şartını aranmayacak." dedi.

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak

Koronavirüs salgının Türkiye'de yayılmasıyla birlikte getirilen maske ihracat yasağı kaldırılıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, üreticileri ilgilendiren bir kararı paylaştı.

Bakan Pekcan, "Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklaması;

Piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması uygulaması,son dönemde ülkemizde artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarımızın tam donanımlı olarak COVID hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağlamıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı sektörlerimizin pandeminin dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir.

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