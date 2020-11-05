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Bakan Pekcan duyurdu: Garanti belgeleri artık elektronik ortamda sunulacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlandığını bildirdi.

Bakan Pekcan duyurdu: Garanti belgeleri artık elektronik ortamda sunulacak

Bakan Pekcan, bugün Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri değerlendirdi.

Mevcut düzenlemelere göre ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan garanti belgeleri ile servis istasyonlarınca satış sonrası hizmetler kapsamında verilen teslim belgeleri ve servis fişlerinin imzalı ve kaşeli olarak kağıt üzerinde tüketicilere verildiğini hatırlatan Pekcan, satın aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyetler yaşayabildiğine işaret etti. Bunun firmalar açısından da bürokrasiye ve maliyete neden olduğunu anlatan Pekcan, diğer taraftan içinde bulunulan pandemi döneminde kağıt üzerinde belge uygulamalarının temas riskini de artırdığını söyledi. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlayan yasal altyapıyı hayata geçirdiklerini ifade eden Pekcan, yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemeleri şöyle aktardı:

“Yeni dönemde garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak. Mevcut uygulamada olduğu gibi elektronik ortamda verilen belgelerde de belgenin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü ürünün satıcısında olacak. Servis fişleri ve teslim belgelerinin tüketiciye verildiğine ilişkin tüketiciden yazılı olarak veya elektronik ortamda onay alınacak. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonunda olacak.”

Garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünler listesinin de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde geçtiğimiz Şubat ayında yapılan değişikliklere uyumlu olacak şekilde revize edildiğini anlatan Pekcan, “Bu kapsamda tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi” dedi.

KAYNAK:AA

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