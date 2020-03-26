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  4. Bakan Selçuk açıkladı! 32 bin personel alımının 14 bini İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek

Bakan Selçuk açıkladı! 32 bin personel alımının 14 bini İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı! 32 bin personel alımının 14 bini İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek

Kamu işçisi alımında başvurular elektronik ortamda yapılacak. Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler.” dedi. Bakan Selçuk Yeni Koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

Başvurular 26-30 Mart arasında yapılacak. Başvuruların 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığı, İŞKUR, personel,

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