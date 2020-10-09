Bakan Selçuk açıkladı: 950 milyon lira Normalleşme Desteği sağladık

İşverenlerin Normalleşme Desteğinden yararlanmak için talepte bulunduklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “159 bine yakın işverenimiz Normalleşme desteğinden yararlanma hakkını elde etti” dedi.

Bakan Selçuk, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verilen desteğin ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdürdüklerini, böylece istihdamı korumaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.”

BAŞVURULAR E-SGK ARACILIĞIYLA

Bakan Selçuk, normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için iş yerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olabileceğini kaydederek, işverenlerin izlemesi gereken adımları şu şekilde anlattı: “Normalleşme Desteğine başvuru yapmak isteyen iş yerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesine giriş yaparak, ‘e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir.”